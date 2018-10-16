台湾智库质疑美国挺台力道 警告小心被特朗普出卖

台湾智库“国家政策研究基金会”今天举行“台美陆情势及蔡政府外交政策检讨座谈会”，许多与会者同声质疑蔡政府过度向美国倾斜，台湾却没有得到美国在外交上的有力支持与帮助。

据《自由时报》报道，智库外交及国防组召集人林郁方提醒大家，台湾抱紧美国大腿不切实际也没好处，马政府时代的外交部长欧鸿鍊则引用美国华盛顿邮报的说法，警告台湾要小心被美国总统特朗普政府出卖。

林郁方表示，许多独派人士看到美中关系交恶而感到高兴，以为台湾会更安全，美国会对台湾有更多援助，但他的感觉完全相反，美中斗争愈激烈，台湾现状就愈来愈难维持，而且有人以为美国提升台美关系，但台湾的外交空间究竟变大还是更窄？蔡政府执政以来已失五个邦交国，美国完全没有帮到忙，就连国际民航组织、世界卫生大会也进不去，美中关系交恶，台湾在高兴什么？而且美国黄豆买了十四亿美金，“买这么多干嘛？我们得到什么好处？只是受害者﹗”

林郁方并质疑，美国国会通过台湾旅行法后，为何蔡英文总统过境时进不去华盛顿，也看不到美方至少派个助理国务卿接待？显然特朗普根本没有意愿执行，而且美国已经在降温，否则如果要惩罚大陆，为何不在蔡英文过境时，至少派一名助理国务卿接待？

他强调，过去马政府承认九二共识，台湾没有丢掉尊严，维持二十二个邦交国，根据美方人士说法，马英九的对美态度正确，反观今日蔡政府只会抱紧美国大腿，却没有什么好处，两岸关系却愈搞愈坏。

欧鸿鍊指出，国内有些人认为许多小、黑、穷的邦交国无用，但台湾的国际人格就是靠这些邦交国在支撑，并且帮台湾在国际上提案，反观美国、日本，完全没有帮台湾提案过，即便发言也是有气无力，友邦与台湾断交时美国也没有帮上忙。

欧鸿鍊表示，民进党在美国会透过公关公司游说通过台湾旅行法，只是给特朗普正中下怀，帮白宫增加操作台湾牌的筹码，但美国国务院很专业，长期以来的一中原则并没有改变，永远都提三个公报与一中原则，甚至还把官网上的中华民国国旗拿下来。

他强调，台湾做为小国，应该在大国之间周旋，才符合利益，如果完全献身某一个大国而被利用，会非常危险，而且特朗普不重视人权、民主、自由等普世价值，美国华盛顿邮报最近就警告台湾，要小心被特朗普政府出卖。

前国安局长蔡得胜也说，台湾在美中竞争关系下始终只是棋子，一个不稳定的美中关系，对台湾一定是弊大于利，风险增加，台湾的政治人物不应该押宝，见猎心喜。

蔡得胜并分析，中共如果要对台用武，一定是打“瘫痪战”而非全面战，目的在以战逼台，击垮民心，而且目标锁定台独份子，因此还会打“点穴战”，说不定到时候台湾还有一半的人会拍手。

他强调，以台湾目前防御能力而言，即便可以挡过中共第一波攻势，但能否挡得住第二波、第三波，值得深思，纵使有美国介入打赢，那时候台湾早已满目疮痍，台湾还要不要打这场战？

此外，欧鸿鍊指出，台湾优秀外交人员努力打拼，仍不敌友邦断交，一切原因都是蔡政府的政策错误，他并强调，两岸关系决定外交关系，蔡政府应该面对这个现实，不要有“义和团”的心态，在萨尔瓦多断交之后，预判未来中美洲友邦可能出现断交骨牌效应。

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