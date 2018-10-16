挟反洗钱之名 台政府紧掐两岸金流

挟防制洗钱之名，台湾政府全面掐紧两岸金流，包括一银在内的公股行库即日起严格执行，台厂对大陆地区的汇款及收款，必须备妥详细的交易凭证，否则禁止汇出入。不过此禁令只限大陆地区，不含其他国家，不仅针对性相当强烈，更因选前严审台商金流，也引来假反洗钱之名，行东厂查帐之实的质疑。

据《中国时报》报道，过去两岸资金往来，都会要求厂商备妥相关资料5年，以利后续抽查。不过从昨天开始，不能只是留妥交易单据，而是要先出具详细的交易凭证，由银行决定是否放行，撇除此举扰民、效率不彰不说，更给了主管机会相当大的准驳权，直接干预金流。

一银则解释，是为了符合防制洗钱及打击资恐之规定，进行系统优化程序，查核名称是否有洗钱及资恐风险，由於国人与大陆地区往来频繁，故系统上须进行大量判读，并向客户作双向比对之动作，以确认名单是否相符。竹科财务主管坦言，政府要防制洗钱，厂商绝对全力配合，但这禁令仅针对大陆，针对性太过强烈，颇有假反洗钱之名，行监视、甚至干预资金运用之实，让人难以苟同，更把两岸都设厂的台商当作次等公民。

银行主管表示，真要洗钱，不会看你的国籍跟地点，如果只是针对大陆地区强化，确实说不过去，也与防制洗钱的实务不符；加上此次是由海外分行较多的一银“试行”，据了解兆丰也将跟上，再扩及至全体银行，那就是件相当可怕的事。

银行主管私下表示自己也是棋子，选举将近，两岸关系紧绷，台厂自是箭靶，加上党产会几乎已把国民党的钱抄光，绿营当然合理怀疑，会否从大陆搬钱，把钱汇回台湾押注蓝营打选战，当然得严格审查。

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