台湾申请以观察员身份参与国际刑警组织年会

今年台湾再度申请以观察员身分，出席国际刑警组织（INTERPOL）11月中旬于迪拜召开的第87届年度大会。警政署刑事局昨表示，9月间已正式用局长蔡苍柏名义致函该组织，盼台湾能有意义参与会议、机制及活动，包括使用“I-24/7全球警察通讯系统”及训练。

《中国时报》报道，由于身兼国际刑警组织主席的大陆公安部副部长孟宏伟，日前疑因涉案遭调查，被解除主席职务，目前主席为韩国籍高级副主席金正阳代理，在此时机宣布申请参加年会，是否有特殊考量，认为成功机会较高？刑事局强调，台湾事前早已评估要再次申请，与该组织主席异动无关。

据了解，警政署日前举办“2018国际警察合作论坛—打击跨境电信诈欺研讨会”，来台与会者和我警政高层互动不错，加上台韩之间在共同打击诈欺及毒品犯罪有相当好的合作成果，警政署长陈家钦遂指示刑事局长蔡苍柏积极评估参与国际刑警组织的可行性。

刑事局指出，全球化跨国犯罪猖獗，为落实国际刑警组织宗旨，及确保推动所有警察机关广泛可能的互助合作，台湾自许与全球执法人员共同打击犯罪，弥补全球安全网络缺口为目标。刑事局也说，跨境打击犯罪是低度政治议题，希望能摒弃政治意识型态，重返该组织。

台湾自2016年起重新提案，盼能先以观察员身分参加大会却遭拒。当时大陆国台办回应，由于“众所周知的原因”，两岸制度化协商与交流机制都已经停摆，相关问题很难处理，政府只能表达严正抗议。去年大会在北京举办，因两岸关系急冻，台湾评估后没申请。

刑事局说，今年以来，台湾在跨国打击犯罪上表现亮眼。包括首度在欧洲破获诈骗机房，同时与日韩、东南亚等国的缉毒交流也更为密切，更首次于欧盟派驻联络官，也从菲律宾手中遣返美籍杀人犯，这些国际共打成果，已获许多理念相近且友台国家支持，让台湾有信心再度叩关。

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