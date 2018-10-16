新疆开展职业技能教育培训 自治区主席：要从根本上消除恐怖、宗教极端主义

新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔称，开展了职业技能教育培训工作，目的是要从根本上消除滋生恐怖主义、宗教极端主义的环境和土壤。

据新华社今天（16日）报道，雪克来提·扎克尔在接受新华社记者访问时指出，境内外“三股势力”（民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力）在中国新疆策划并组织发动了多起暴力恐怖事件，累计造成大量无辜群众罹难，数百名公安民警殉职，财产损失无法估算。

扎克尔说，新疆立足疆内实际，坚持“一手抓打击、一手抓预防”，将打击暴恐犯罪与保障人权相结合，既注重依法严厉打击少数严重暴力恐怖犯罪，最大限度保障公民的基本人权免遭恐怖主义和极端主义侵害，又重视开展源头治理，通过帮教工作，最大限度地团结教育挽救绝大多数有轻微违法犯罪行为的人员，避免其成为恐怖主义和极端主义的另一受害者和牺牲品。

他也指出，新疆反恐斗争和去极端化工作虽取得重大阶段性成果，但其长期性、复杂性、尖锐性依然突出，必须保持高度警惕，警钟长鸣。特别是在南疆四地州，过去受恐怖主义危害较大，受宗教极端主义渗透干扰严重，部分群众使用国家通用语言文字能力较弱，法治意识淡薄，法律知识贫乏，职业技能不强，就业困难，导致该地区生产生活的物质基础薄弱，容易受到恐怖主义和极端主义的教唆和胁迫。南疆地区清除恐怖主义和宗教极端主义遗毒影响的任务还十分艰巨。

扎克尔进一步指出，正是基于以上情况，新疆依法开展职业技能教育培训工作，其目的就是要从根本上消除滋生恐怖主义、宗教极端主义的环境和土壤，将暴恐活动消除在未发之前。

扎克尔说，培训工作的具体流程包括：在明确约定培养目标、培养方式、结业标准、考核方式的前提下，由职业技能教育培训机构与学员签订《培养协议》，通过“集中培训、寄宿学习、实践培养”等多种形式开展免费职业技能教育培训，并在学员考核达标后颁发结业证书。目前，新疆职业技能教育培训工作形成了以职业技能教育培训机构为载体，以学习国家通用语言文字、学习法律知识、学习职业技能和开展去极端化工作为主要内容，以实现就业为导向的教育培训模式。职业技能教育培训机构设有教学、管理、医疗、后勤、保卫等部门，并按照学员人数配齐授课教师队伍、班主任辅导员队伍、医疗卫生队伍、餐饮物业保障队伍、门卫保安队伍。

扎克尔称，绝大多数学员都能深刻反省曾犯过错，能够认清恐怖主义和宗教极端主义的本质和危害，国家意识、公民意识、法治意识、中华民族共同体意识明显增强，明辨是非、抵御极端思想渗透的能力明显提高，致富脱贫的主观能动性明显增强，向往和追求现代文明生活蔚然成风，对未来充满信心。

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