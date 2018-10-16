45岁以上台湾劳工 85%有职场焦虑

最新调查显示，台湾45岁以上的劳工，有85.3%感到“职场焦虑”，主因为年龄增长、薪资太低及退休金目标遥远等。

根据联合新闻网报道，这项由yes123求职网进行的调查显示，台湾45岁以上的受访者中，有77.7%的人曾因年纪遇过职场歧视；另也有80.4%受访者认为，企业在聘雇人才时，会考虑年龄因素。

调查显示，85.3%的受访者有职场焦虑，在可复选状况下，40%因为年龄感到焦虑，38%认为薪资太低，36%为退休金存款距离理想值遥远，27%觉得转行困难。

针对企业进行调查，对于一般职缺，75.6%的企业主聘用“中高龄劳工”时，会顾虑年龄。若是主管职缺，有54%的企业坦言会顾虑年龄。

求职网发言人建议，企业应该将中高龄员工视为无形资产，资方应打造更友善的职场环境，兼顾工时与资历，提供对等合理的薪资报酬，不能只比较员工的生产力。

他建议，政府可透过“奖励雇用”方式，当企业任用一定比例的中高龄劳工或提供资深员工在职进修机会时，给予薪资补助或赋税优惠，以提高企业聘用高龄员工的意愿。

另外，中高龄劳工认为，退休金要准备新台币2434万元才敢退休，不过只有21.7%受访者达到目标。

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