香港药妆店推出“魔镜” 让顾客虚拟试妆

香港屈臣氏将引进“美图魔镜”，通过即时虚拟试妆，美图 APP 可向顾客推荐合适他们妆容需要的产品，并在“美图魔镜”内展示使用各款美妆后的使用效果。

据《明报》报道，香港长和公布将与大陆科技公司美图组成战略联盟，美图将与屈臣氏及3香港合作。

屈臣氏将于10月下旬率先于旺角银行中心及尖沙咀金马伦道分店引入“美图魔镜”，并计划於2019 年上旬于约30间店舖陆续引进“美图魔镜”。

另外，美图APP内的美颜相机亦会升级，顾客能够一次过完成“拍照-皮肤测试-智能推荐”的体验，大陆屈臣氏会於今年10月底开始进行产品推荐，而香港屈臣氏亦会於2019年第一季开通此功能。美颜相机在未来会使用人工智能，根据顾客皮肤测试结果和皮肤数据库与屈臣氏产品库配对，为屈臣氏顾客提供全新的智能购物体验，也为顾客提供专业的屈臣氏皮肤管理方案，让顾客更准确了解和按照需求选择产品。

大陆屈臣氏将于11月在美图秀秀社交圈开通官方帐号，当顾客使用美图秀秀“瘦脸”、“祛痘”等修图功能时，页面会出现适合顾客需要的屈臣氏产品数据，以顾客的行为数据配对营销，因应他们于社交平台上的内容和习惯推介产品。

3香港合作方面，将“美图定制”服务引入香港，可通过 “美图定制”直接列印在手机壳、服饰、雨伞、布袋、水杯和滑鼠垫等生活化家居物品上。

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