辽宁再发现非洲猪瘟疫情

中国农业农村部新闻办公室今天（16日）在官网上公布，辽宁省铁岭市和盘锦市发现三起非洲猪瘟疫情。

农业农村部指出，昨天晚上8时接到中国动物疫病预防控制中心报告，经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，辽宁省铁岭市开原市庆云堡镇、盘锦市大洼区清水镇和王家街道排查出三起非洲猪瘟疫情。

其中，铁岭市开原市庆云堡镇一养殖专业合作社存栏生猪6640头，发病50头，死亡14头；盘锦市大洼区清水镇一养殖场存栏生猪4323头，发病1030头，死亡1030头；盘锦市大洼区王家街道一养殖场存栏生猪3223头，发病31头，死亡20头。

疫情发生后，农业农村部立即派出督导组赴当地。当地已按照要求启动应急响应机制，采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，对全部病死和扑杀猪进行无害化处理。同时，禁止所有生猪及易感动物和产品运入或流出封锁区。目前，上述疫情已得到有效处置。

另据路透社报道，中国北京大北农科技集团股份有限公司今天在深交所互动平台上表示，位于辽宁区域的参股孙公司北镇大北农农牧食品公司出现一起疑似非洲猪瘟疫情，已处置了近2万头生猪，其中小部分是母猪。

大北农称，北镇大北农被处置的猪只，生产成本较低；在有效的消毒和防疫措施后，可以在六个月后较快的补充后备母猪，进入下一期的生产计划；且政府积极救助。因此从短期经营而言，对参股孙公司经济效益影响有限。

北镇大北农位于辽宁养殖密集区，不排除被传染的可能，具体原因还在进一步调查之中。

早报订户新闻，更多精彩等着您！