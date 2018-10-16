人口老化 台立委吁推恢复老人年金

民国党新竹县长参选人徐欣莹趁著重阳节前夕，推出银发乐龄、享福安居政见。徐欣莹强调，除了健全财政、加强福利、恢复年金之外，还要推广老人共餐制度，在全县成立100个以上共餐据点，鼓励老人旅游，并成立尊荣基金关注长辈福利，结合年金与长照，为银发族真正将新竹县打造成乐龄享福的安居家园。

据联合新闻网报道，今天，徐欣莹也邀请的十多名高龄团体代表长者见证她所宣布的银发乐龄、享福安居政见。湖口孝势社区发展协会理事长徐癸生表示，扩大推动共餐与旅游聚会场所是目前社区高龄团体迫切的需求，徐对于高龄长者的政见非常实用。

徐欣莹表示，台湾社会高龄化，现在更迈向超高龄化，也由于医疗资源越来越充足，平均寿命更佳延长，在台湾由高龄50、60岁照顾子女，照顾年纪长约20岁至30岁的老父母亲家庭，不在少数。因此，长辈的福利政策更彰显重要。

徐欣莹说，去年，她率先提出恢复老人年金，现在更要打造让银发族天天乐的共餐据点，目前新竹县只有15个C级共餐据点，未来要成立100个以上。同时，她要广设各种友善聚会场所，并且推动老人旅游，设计银发族的专属旅游套装行程，并给予特别优惠，让老人家感受到特别的照顾，“要让老人家在白天乐于出门”，人人之间多互动，一起乐龄学习成长。

徐欣莹强调，长照2.0在新竹县要能够持续进行，针对失能人口、失智老人，发展居家照顾、临时照顾、喘息服务。

不过，对应造成的财政负担，徐欣莹表示，她有解决之道。对此，她说，从担任立委时就长期关注并参与规划，认为长照保险法还是有其必要，经费来源除了来自中央，县政也要开拓财源，推动重大计画让县库能够有财源进来，并开源节流健全财政把财政纪律做好。

早报订户新闻，更多精彩等着您！