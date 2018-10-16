“航海文献与中外交流互鉴”研讨会在福建举行 推动“一带一路”历史研究

“航海文献与中外交流互鉴”学术研讨会今天（16日）在古代“海上丝绸之路”重要起点城市福建泉州举行。会议集中在“一带一路”沿线区域史、交通史、历史地理研究，结合新近发现的航海文献和出土文献，吸收国外学术界的理论与方法，推动“一带一路”历史研究。

据中新社报道，中国海外交通史研究会会长陈尚胜介绍，本次研讨会共收集论文近30篇，论文水平较高，涉及范围广，集中反映了近年来中外航海的研究成果。

“目前是大数据时代，除了要对航海文献进行更多地挖掘，还要研究如何解释和校对保留下来的航海文献。”陈尚胜表示，年轻学者不断涌现，希望通过大数据对其他的相关研究成果进行比较，重点培养年轻人扎实的学术基础。

泉州是宋元时期的“东方第一大港”，与近百个国家和地区通商贸易，呈现出“市井十洲人”“涨海声中万国商”的繁荣景象。泉州迄今仍保留大量与海上丝绸之路历史相关的物质文化遗存。

泉州海外交通史博物馆馆长丁毓玲表示，今后，中国海外交通史研究会、国家文物局水下文化遗产保护中心和泉州海外交通史博物馆还将扩大研讨领域，推动中国海外交通史研究。

据悉，本次活动由中国海外交通史研究会主办，国家文物局水下文化遗产保护中心与泉州海外交通史博物馆共同承办。



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