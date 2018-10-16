2019年台湾电动机车市占率将达10％

随著国际油价回涨，加上动力电池价格快速下滑，台湾电动机车市场加速成长，2018年台湾电动机车总量预估为7.8万辆，市占率8％，2019年市占率将成长至10％，其中，重型电动机车的比重也将从85％提高至90％。

据《中国时报》报道，台湾汽油机车市场已饱和，近年来由于电动汽车已逐渐成为趋势，政府也积极推动相关机车电动化政策，再加上共享单车带起的绿色运输热潮，皆推升消费者购买电动机车的意愿。此外，目前台湾政府为了推行全面性导入再生能源的计画，积极建置周边充电基础建设，各地方政府也针对购买整车与换电式服务提供补贴。

至于鋰电池价格走势，由于大陆厂商加入新能源车电池制造的行列，近几年电池材料的生产也逐渐以大陆为主，都让电池系统价格快速下滑，车用电池系统价格从2015年的每千瓦小时550美元下滑至2017年的每千瓦小时350美元，2018年则将降至250美元，加速各类电池应用的普及。

EnergyTrend资深研究经理吕理舜指出，2018年电动机车总量预估将达7.8万辆，约占整体机车市场的8％。从统计资料也可发现，过往台湾的电动机车主要以轻型为主（轻型电动机车为低于5马力的车款，重型为5马力以上），但随著2016年睿能(Gogoro)的兴起，逐渐推升重型电动机车的需求，再加上2017年的平价车款推出（高阶价格约6万台币起跳，平价版则低于4万台币），让重型电动机车与汽油机车的价差缩小，目前预估2018年整体电动机车市场中，重型机车的占比将超过85％。随著睿能、光阳、三阳等主要品牌陆续投入重型电动机车领域，预期2019年重型电动机车将达9万辆，占比约90％。

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