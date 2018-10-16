第二届CGTN全球媒体峰会今日开幕 将探讨新闻媒体热点话题与全球媒体未来发展

“第二届CGTN全球媒体峰会·第八届CCTV+全球视频媒体论坛”今天（16日）在重庆开幕，活动围绕着新闻媒体热点话题与全球媒体未来发展的趋势展开研讨。来自70多个国家和地区的100多个媒体与互联网机构近300名代表将参与这项活动。

据央广网报道，今年峰会和论坛主题为“开放·互联·共融”，是中央广播电视总台组建以来首次举办的全球性媒体峰会和专业论坛。本次峰会和论坛将就媒体融合与转型升级新模式、媒体的创新商业模式、区块链技术在媒体中的应用、5G时代视频媒体的发展前景等热点话题进行深入研讨，旨在与中外媒体同行共同探索营造健康、稳定的媒体生态环境。

本次峰会论坛由中国国际电视台（中国环球电视网，CGTN）、央视国际视频通讯有限公司（国际视通，CCTV+）主办，中国环球广播电视公司（CGTN Corp）、重庆高新区管委会和中国传媒大学联合主办。本次峰会和论坛的与会嘉宾近300多人，来自70多个国家和地区的100多个机构，包括中央广播电视总台，省（自治区、市）广播电视台和腾讯、新浪、字节跳动等，以及美联社、路透社、彭博社、法新社、CNN、FOX、NHK、Youtube等世界一流媒体机构和国内外著名新媒体企业的代表。

据悉，本次峰会和论坛还将举行《全球传播生态蓝皮书》发布、合作项目签约仪式等活动，见证国际视通致力于中外合作传播的进展。期间，“一带一路”新闻合作联盟（BRNA）第二次成员大会同时举办，BRNA将依托“一带一路”倡议，协助沿线国家和地区主要媒体机构开展新闻内容合作、共享媒体资源以及信息技术创新成果，打造新时代“新闻信息的丝绸之路”。

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