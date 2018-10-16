中国国务院批复同意设立中国（海南）自由贸易试验区（以下简称海南自贸试验区），并印发《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《方案》）。

据新华社报道，《方案》指出，建设海南自贸试验区是党中央、国务院着眼于国际国内发展大局，深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的重大决策，是彰显中国扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的重大举措。要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以制度创新为核心，赋予更大改革自主权，大胆试、大胆闯、自主改，深化“放管服”改革，加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境，将生态文明理念贯穿海南自贸试验区建设全过程，积极探索自贸试验区生态绿色发展新模式，加强改革系统集成，力争取得更多制度创新成果。

《方案》明确，发挥海南岛全岛试点的整体优势，紧紧围绕建设全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心和国家重大战略服务保障区，实行更加积极主动的开放战略，加快构建开放型经济新体制，推动形成全面开放新格局，把海南打造成为中国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。

《方案》以现有自贸试验区试点任务为基础，明确了海南自贸试验区在加快构建开放型经济新体制、加快服务业创新发展、加快政府职能转变等方面开展改革试点，并加强重大风险防控体系和机制建设。同时，结合海南特点，在医疗卫生、文化旅游、生态绿色发展等方面提出特色试点内容。

《方案》提出，到2020年，自贸试验区建设取得重要进展，国际开放度显著提高，努力建成投资贸易便利、法治环境规范、金融服务完善、监管安全高效、生态环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量自贸试验区，为逐步探索、稳步推进海南自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策体系打好坚实基础。

《方案》强调，各有关部门要根据海南建设自贸试验区需要，及时向海南省下放相关管理权限，同时加强指导和服务。要以防控风险为底线，出台有关政策时，要深入论证、严格把关，成熟一项，推出一项，实现区域稳定安全高效运行。要落实好各项改革试点任务，真正把海南自贸试验区建设成为全面深化改革开放的新高地。

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