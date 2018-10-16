联合国：中国今年上半年总额超过700亿美元 成为全球最大外国直接投资流入国

联合国贸易和发展会议（贸发会议）昨天（15日）发布的报告显示，今年上半年中国吸收的外国直接投资逆势增长6%，总额超过700亿美元（下同，约964亿新元），成为全球最大的外国直接投资流入国。

据新华社报道，贸发会议当天在日内瓦发布的《全球投资趋势监测报告》显示，受美国税收政策影响，2018年上半年全球外国直接投资总额约为4700亿美元，相较去年同期骤降41%。

贸发会议投资和企业司司长詹晓宁在新闻发布会上表示，这是全球外国直接投资继去年下降23%之后再次出现的大幅下滑，目前其整体水平已处在至少十年来的历史低位。

相对于全球外国直接投资总额大幅下滑，中国吸引外国直接投资仍保持增长趋势。詹晓宁表示，中国加大招商引资力度，进一步对外资开放国内市场，不仅通过自贸试验区引领全国外资增长，而且西部地区吸收外资增势不减，这是中国外资流入增长的主要原因。

数据显示，全球外国直接投资下滑在发达国家表现尤为明显。今年上半年流入发达国家的外国直接投资相较去年下降了69%，流入发展中经济体的外国直接投资则减少6%。同时，发展中经济体吸收外资总额占全球外资流动总额的66%，位居历史最高水平。

从地区来看，今年上半年，亚洲地区吸引了全球一半以上的外国直接投资，而欧洲和北美地区则成为外资流入降幅最大地区。

詹晓宁表示，今年上半年全球绿地投资，即新建投资已从去年同期相对较低水平回升，预计可能会对下半年全球外国直接投资产生积极影响。但同时贸易冲突、地缘政治风险等仍可能给全球投资表现带来诸多不确定性。

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