通达欧洲超过40个城市 宁吉喆：中欧班列成为东西互济开放新格局重要推动力

中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆今天（16日）在一项活动上指出，中欧班列通达欧洲超过40个城市，成为东西双向互济全面开放新格局的重要推动力，也为国际产能合作奠定良好基础。

据中新社报道，宁吉喆在重庆举行的中欧班列建设现场会暨专题协调会上说，截至目前，中欧班列累计开行超过11000列，运行线路65条，通达欧洲15个国家的44个城市。

“我们2017年产值697亿元人民币。百分之二三十的货物通过中欧班列（重庆）运到欧洲。”广达重庆制造城相关负责人汤庭杰接受记者采访时说，中欧班列（重庆）开通后方便很多。它比船运时间短三分之二、比空运运费低七成。

除稳定的去程货外，回程货源（欧洲到中国）也日益拓展。

据重庆市副市长刘桂平介绍，中欧班列（重庆）货源由主要运输重庆的电子智能终端产品拓展到汽车整车及零配件、机械产品、咖啡豆、工业用品和日用品等商品。

宁吉喆说，中欧班列的开通，强化了亚欧大陆的陆路联系，推动了中国开放空间从沿海向内陆延伸、由东向西拓展，成为构建陆海内外联动、东西双向互济全面开放新格局的重要推动力，也为国际产能合作奠定了良好基础。

他强调，中欧班列已经站在新的发展起点上，正处在“爬坡过坎”的关键时期，要推动中欧班列高质量发展，建立以质量为导向的考核评价体系，将中欧班列品牌打造成“一带一路”建设名副其实的“金字招牌”。

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