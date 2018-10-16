中国今明两年经济增速料为6.6%和6.3% 年内再降准可能性不大

有分析机构预测，中国今年国内生产总值（GDP）同比增速预计在6.6%，明年料进一步降至6.3%，而且央行年内继续调降存款准备金率的可能性不大。

路透社今天（16日）根据一项针对70余家机构进行的预测中值调查指出，中国今年GDP同比增速预计在6.6%，明年料进一步降至6.3%，维持7月调查时的估值。通胀预估则较前次调查时有所上涨，预计居民消费价格指数（CPI）今明两年同比涨幅分别为2.2%和2.4%，前次调查分别为2.1%和2.2%。

受访机构也预计，央行年内继续调降存款准备金率的可能性不大，预计年底将维持在当前水准14.5%；但明年前三个季度料逐季分别调降50个基点至13%，然后持稳在13%直至年终。至于存贷款基准利率今明两年预计都不会调整。

“今年底明年初经济增长仍然面临下行压力，但仍具韧性。”交通银行金融研究中心发布半年报称，预计中国三季度经济增长6.6%，前三季度累计增长6.7%。

交行指出，内外需求趋弱，加之外部环境的不确定性陡然上升，中国经济运行的正常轨迹遭遇外部力量干扰。中美贸易摩擦有进一步升级的风险，导致企业近几个月加快出口，随着应激式出口增长风头过去，未来对美出口明显放缓可能是大概率事件，这将导致当前已经大幅收窄的贸易顺差进一步减少。

他们并表示，8月之后宏观政策趋向积极且着力点在于促进基建投资，未来几个月基建投资增速有望探底回升，但全年增速必将大幅低于去年。伴随促进开放、增加进口、提高消费者福利的政策频繁出台并不断释放效力，将对消费起到提振作用，中国消费具有平稳增长的潜力，经济具有较强的韧性。

路透调查预估中值显示，中国今年三、四季度的GDP增速分别为6.6%和6.5%，明年季度GDP增速分别为6.4%、6.3%、6.3%和6.3%。除了明年二季度增速预估较前次调查降低0.1个百分点外，其余季度增速预估均和前次调查一致。

中国银行国际金融研究所报告对年底经济形势更为乐观，“随着国内经济增长的内生动能稳步增强，加之宏观政策调整，中国经济下行的压力将有所缓解，”预计四季度中国GDP增长6.7%左右，全年增长6.7%左右。

他们分析，下一步，中国宏观经济政策将按照7月31日中央政治局会议部署，重点推动“六稳”政策落地，更加注重各项政策的协调配合，发挥积极财政政策和稳健货币政策的合力作用，进一步推动减税降费措施切实落实到位，疏通货币信贷政策传导机制。

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