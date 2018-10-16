明日大屿惹争议 三成面积落入迪士尼限高区 部分限建20余层

施政报告极具争议的“明日大屿”计划，要填海1,700公顷兴建四个人工岛。

网媒香港01发现，明日大屿有约500公顷的人工岛范围，跌入为区分童话与现实的迪士尼乐园周边地区的高度限制区域，占人工岛面积约三成，部分区域最高只能建20多层的房屋。

去年该区域曾部分放宽高度限制，同时政府向迪士尼注资54.5亿元，立法会议员形容政府被迪士尼扼住喉咙，日后要用好处才能换取进一步放宽。商经局指高度限制契约仍生效。

香港政府1999年与美国迪士尼公司签订《迪士尼乐园周边高度及用途限制契约》，为使园内童话世界和真实世界在视觉上隔绝，保持乐园梦幻气氛，迪士尼的四周区域都设有高度限制，建筑物限高由50米至300米不等，限制范围北至欣澳，南近银矿湾，向西包括愉景湾，向东囊括交椅洲。

到2017年，政府与迪士尼修订限制契约，将位于乐园东南方的交椅洲及周围海域的高度限制放宽约20至30米。

林郑月娥在施政报告中公布“明日大屿”愿景，计划在交椅洲和喜灵洲附近分阶段填海，建造共约1,700公顷的至少四个人工岛，兴建26至40万个住宅单位，供70万至110万人居住。

然而，位于喜灵洲和交椅洲附近，计划兴建四个人工岛的水域，约500公顷面积落入迪士尼乐园周边划设的高度限制区域，占人工岛面积约三成。根据契约，该处日后兴建的建筑物高度不能高于80至130米，以住宅平均每层高度为约3米计算，即楼高不能超过20余层至40层。

立法会财务委员会于2017年4月讨论迪士尼扩建拨款议题，最终决定由政府注资54.5亿元；另披露迪士尼同意放宽邻近土地发展高度限制。政府曾发声明表示，放宽限制是为提高发展及规划的灵活性，可容许将来有更大弹性及空间探讨大屿山及周边、包括乐园附近的发展潜力。

而根据2017年8月注册的新契约，发现迪士尼东南方向的区域高度限制确有放宽，交椅洲高度限制由1999年规限的约110米变为130至140米，放宽条款对计划中的交椅洲附近两人工岛及喜灵洲附近一人工岛均有影响。

公民党立法会议员谭文豪认为政府与迪士尼间的限制契约为“不平等条约”，如同被迪士尼“扼住喉咙”，可预料到日后发展时，政府只有不断给迪士尼好处才能换取开放限度，又形容政府不断向迪士尼妥协的行为如同吸毒。

上年立法会财务委员会讨论向迪士尼扩建项目注资逾50亿元时，谭文豪就曾提出质疑，指政府与迪士尼间的高度限制契约，使得政府在与迪士尼的诸项谈判中处于不利位置，“可以说是任由迪士尼宰割”，迫使政府“以注资换取解封”。

香港迪士尼乐园由香港国际主题乐园有限公司拥有及营运，香港政府为该公司的大股东，另一股东是美国的迪士尼总公司。

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