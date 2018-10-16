中国每年新发儿童白血病1.5万人 80%以上可治愈

中国国家卫生健康委员会透露，中国儿童白血病治疗同质化水平大幅提升，80%以上儿童白血病可以治愈。

国家儿童医学中心组织的多中心研究显示，近10年，儿童急性淋巴细胞白血病5年以上长期生存率有所上升，总体接近90%；儿童急性早幼粒细胞白血病5年无病生存率可达90%以上。

国家儿童医学中心主任医师、儿童白血病专家委员会临床组组长郑胡镛解释，“儿童白血病是儿童恶性肿瘤最常见的一类，我国每年新发儿童白血病1.5万人左右。”

他表示，治疗初始阶段规范的诊断分型，即基于不同类型、危险度的白血病给予相应治疗方案，对于白血病的治疗至关重要。

卫生健康委近年来不断加强儿童白血病救治管理，完善并推广儿童白血病诊疗技术规范。郑胡镛介绍，卫生健康委组建的儿童白血病专家委员会已制定2018版的儿童急性淋巴细胞白血病诊疗规范和儿童急性早幼粒细胞白血病诊疗规范，并将撰写诊疗规范解读、具体实施手册及临床路径，供各级定点医院治疗参考。

国家卫生健康委员会医政医管局副局长焦雅辉介绍，目前，中国60%以上的儿童医院、肿瘤医院具备儿童白血病规范化诊疗能力。此外，推行单病种定额收费和医保定额支付等措施，让农村贫困白血病患儿负担大幅降低。2017年初至2018年9月，农村贫困白血病患儿实际报销比例由49%提升到81%。

下一步，卫生健康委将指导地方建立完善儿童白血病诊疗管理网络，实行定点医院治疗和家庭医生签约服务，开展儿童白血病个案登记管理；建立完善儿童白血病诊疗协作网络，加大儿童白血病定点医院建设支持力度。

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