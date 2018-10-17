今年已有37家上市公司宣布国资入主：部分国资已浮亏逾三成

近期中国资本市场波动加剧，地方国资接盘民营企业股权的步伐陡然加快。

据中国证券报报道，记者统计，2018年以来已有37家上市公司宣布国资入主，还有多家公司引入国资作为战略投资者。

梳理发现，山东、福建、四川、河南等17个省市的国资均已出手接盘民营上市公司股权。深圳、山东、北京、河南、湖南五地国资成为接盘主力，接手19家公司股权，占比达到一半。

深圳国资出手最为阔绰，速度也最快。在一个月时间内拿下怡亚通、英唐智控、梦网集团控股权，并成为英飞拓和科陆电子的重要股东。

深圳市政府近日出台了促进上市公司健康稳定发展的若干措施，已安排数百亿专项资金，从债权和股权两个方面，降低深圳A股上市公司股票质押风险。具体入股企业由深圳高新投、鲲鹏基金等管理机构按照市场机制和专业判断自行遴选。

此外，山东也成为国资入手上市公司股份最多的省份之一，分别拿下了当代东方、鲁银投资、*ST天业、美晨生态、腾信股份控股权。除了深圳、山东两地之外，北京、湖南、河南地方国资紧随其后，入手的上市公司股权均为3家。

“近期国资接盘案例增多，一方面，在去杠杆大背景下，很多上市公司股权质押率接近100％，大股东资金链紧张面临爆仓风险，所以主动寻求国资进场，缓解流动性压力；另一方面，随着‘壳价’不断走低，许多地方国资有寻找上市公司作为资本运作平台的意愿。”长城证券并购部总经理尹中余说。

不过，市场对于国资入股的个股大多数却并不买账，三聚环保、金一文化等公司并未在国资入股后扭转股价下跌的颓势。由于入主后公司股价依然持续下跌，部分国资处于浮亏状态，有的已浮亏逾三成。

对此，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，“近期市场大幅调整，一些高比例股权质押的个股面临平仓风险，通过引入国资股东，有利于缓解资金紧张，稳定投资者信心。不过，引入国资并不一定会提振股价，毕竟最终还是要看公司的基本面能否改善。”

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