FF中国60名员工工资被停发 内部人士：公司拒绝沟通

恒大与法拉第未来（FF）公司再生冲突，据FF中国内部人士透露，60余名员工没有收到本应15日到账的8月21日至9月20日的工资。恒大法拉第未来公司对员工没有任何说明，也没有任何理由。

新浪科技报道，在恒大20亿美元入股法拉第未来后，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司于8月7日成立，登记机关为广州市南沙区市场和质量监督管理局。

内部人士透露，恒大进入后，不仅将公司主体发生变更，还任命了恒大地产集团副总裁彭建军为法人代表，原高管团队向恒大方面汇报，实际上已经掌握了公司的控制权。

8月下旬开始，恒大方面开始约谈员工，要求员工换签合同，让北京、上海等地的员工都前往广州工作，不仅将工资拆成了两份，掌握考核权，还没有提供任何搬迁补助。该内部人士表示，上星期，HR对部分不愿换签合同的员工进行沟通，提出“N+1”的补偿模式，与此同时要保证不发表任何言论，但还在商谈的过程之中，就遭到了停薪。

15日晚间，有员工在FF中国500人的微信群中反应未收到工资一事，就有领导要求人事部解散该群组，并表示“后续会按照公司需要再行组织新的沟通群组”，但截至发稿，该内部人员表示，目前仍未有人与被停薪员工进行沟通，更没有建立新的沟通群组。

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