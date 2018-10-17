英国伯明翰大学宣布明年接受中国高考成绩

英国伯明翰大学15日宣布，将从2019年开始接受中国高考成绩，由此成为英国顶尖高校联盟“罗素集团”中第一个认可中国高考成绩的院校。

新华社报道，伯明翰大学发言人说，中国高考成绩已经被越来越多澳大利亚、美国、加拿大及欧洲大陆国家的高等院校认可，伯明翰大学将从明年开始接受高考成绩均分80分(折算成百分制)以上并满足其他学术和英语语言要求的高素质学生。

伯明翰大学校长伊斯特伍德说：“我们欢迎来自世界各地的学子到伯明翰大学学习，而中国学生是我们教学和科研中不可或缺的一部分。我们接受高考这一严谨而重要的评估考试方式，将为最优秀、最勤奋的中国学生提供丰富的教学和研究机会。我期待并欢迎这些有雄心壮志的学生们来到伯明翰大学。”

伯明翰大学中国研究院院长弗兰普顿说，伯明翰大学接收中国留学生的历史悠久，最著名的校友包括中国地质力学创始人李四光。“我很高兴看到伯明翰大学认可高考成绩。这一举措将会让最优秀的中国学生直接进入我校本科课程的第一年，并有机会体验这所世界百强大学的治学理念。”

由于英国高中阶段课程设置和中国有区别，英国高校目前普遍不直接认可中国高考成绩。中国考生想入读英国高校本科课程，必须先读一年或半年的预科课程。

而认可中国高考成绩后，明年参加中国高考的高中毕业生如果成绩达到伯明翰大学的入学要求，可以申请直接入读该校本科学位课程，无需再上预科课程。

伯明翰大学是英国综合研究型大学，也是“罗素集团”的核心成员。根据最新发布的QS世界大学排名，伯明翰大学在英国高校中排第14位，全球排名第79位。

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