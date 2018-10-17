德企期待借进口博览会平台更多融入中国市场

德国是首届中国国际进口博览会主宾国之一。据悉，德国企业参与此次博览会的积极性很高，已经有170家企业报名，他们希望借此平台更多融入中国市场。

据新华社报道，德国工商总会东亚处处长托马斯·柯尼希表示，很高兴看到这么大规模的企业申请参展，这充分体现了德国和中国的友谊和伙伴关系。博览会的举办将向德企充分展示中国良好的营商环境，成为他们开启中国征程的第一步。

柯尼希说，德国和中国有很大合作潜力，尤其是在新能源出行、高端制造等领域，博览会将给两国企业的合作发展提供更多平台。宝马、西门子、麦德龙、拜耳、思爱普等德国知名企业均已报名参展，其中一些企业甚至已经确认2019年也将参展。

“进口博览会对于长期在中国经营的德国企业而言是一个充分展示产品和服务的好机会。同时，对于那些还没有发掘中国市场的德国企业来说也是一次难得的良机，展会期间，他们将更多地接触中国市场。”柯尼希说。

德国西门子大中华区首席执行官赫尔曼则指出，今年是中国改革开放40周年，中国通过举办国际进口博览会，表明将致力于在新的全球化背景下进一步开放市场。

“多年以来，西门子始终是中国的长期合作伙伴，并坚定支持和推动全球自由贸易。我们欢迎并赞赏中国在深化对外开放中所做出的努力。西门子希望通过进口博览会这一新平台，与来自全球的合作伙伴和客户增进交流，为全球经济发展注入新动能。”赫尔曼说。

德国制药与农化巨头拜耳公司表示，希望借博览会的契机让参会者更多地了解拜耳的战略和产品，并寻求新的合作机会。

拜耳公司认为，举办国际进口博览会是中国的一项重大决策，旨在启动新一轮的高层次对外开放，以及向世界进一步开放市场。作为世界级的高端博览会，进博会将为参会国家和企业提供展示、交流和合作的机会。中国一直是拜耳全球业务战略的重要市场，也是拜耳业务增长的重要推动力，公司对在中国未来发展前景以及通过创新与科技对中国发展作出贡献的能力十分乐观。

麦德龙集团首席运营官菲利普·帕拉齐表示，中国对于麦德龙而言是一个极其重要的市场，公司希望利用中国国际进口博览会这个平台，加深与当地客户和合作伙伴的交流，他本人将带队参加博览会。麦德龙致力于在中国的长期发展，他希望可以借此机会寻找到更多的潜在商业合作伙伴，进一步提升产品质量，服务中国消费者。

欧洲最大的软件企业德国思爱普公司对新华社记者表示，中国举办国际进口博览会为全球企业合作提供了一个新平台，有助于促进世界经济贸易共同繁荣。公司期待通过此次博览会，在分享自身专长的同时，也向各界广泛学习，了解市场动态，与更多的企业建立合作关系。

早报订户新闻，更多精彩等着您！