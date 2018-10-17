范冰冰台籍经纪人和老婆离婚 求“好聚好散”

范冰冰的台湾籍经纪人穆晓光（本名牟恩广），认为从未和黄姓妻子同居，夫妻感情荡然无存，向法院诉请离婚，另要求法官在判决书内，避免记载双方口出恶言之字句，让两人“好聚好散”。

据联合新闻网报道，台北地方法院认为两人分居两地，生活鲜少交集，感情维系困难，日前判准牟恩广和妻子离婚，可上诉。

范冰冰因逃税漏税被罚款8.8亿元人民币后，至今仍未公开现身；她的经纪人牟恩广则涉在大陆税务机构调查范冰冰公司时，指示员工隐匿、销毁相关会计凭证、帐簿等，阻挠调查；据报道指出，牟恩广等人已被警方采取“强制措施”，案件仍在调查中。

牟恩广除工作外，家务事也浮上台面，他向法院主张，和妻子2013年间结婚，但婚后并未共同生活，他长期在大陆工作，回台湾期间都住在台北晶华饭店，也未和妻子同居，夫妻之情荡然无存，为了让双方好聚好散，以免伤和气，决定口不出恶言来离婚。

他的妻子则表示，虽然婚后牟恩广的事业重心在大陆地区，两人聚少离多，但并没有像牟恩广所说的“从未共同生活”，另表示双方曾经同住过公司，两三个月就会住在那边，结婚一年多后，两人才没有住在公司。据了解，牟恩广在台湾设立海视传播公司，妻子则掛名监察人。

法官认为，牟恩广和妻子结婚至今，因工作长期滞留外地生活，而和妻子分居两地，多年来生活很少交集，夫妻感情维系困难，分居期间也不见两人积极维系婚姻和感情，判准两人离婚。

另判决书指出，牟恩广为了化解纷争，决议在法庭和妻子“好聚好散”，也请求法院在判决书内，避免以口出恶言的方式，记载双方的攻击或防御言语。法官为了圆融解决家事纷争，以及司法为民的理念，同意以简易方式做出判决，符合当事人需要。

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