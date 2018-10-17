中国国务院副总理孙春兰任全国老龄委主任、老龄办设在国家卫健委

中国国务院办公厅下发通知，调整全国老龄工作委员会组成人员，国务院副总理孙春兰任全国老龄委主任。同时，按照党和国家机构改革方案规定的机构设置需要，全国老龄工作委员会办公室设在卫生健康委，承担委员会日常工作。

据《新京报》今天的报道，全国老龄委组成人员调整后，国务院副总理孙春兰任全国老龄委主任。卫生健康委主任马晓伟、民政部部长黄树贤、人力资源和社会保障部部长张纪南、中央组织部副部长姜信治、国务院副秘书长丁向阳任全国老龄委副主任。

全国老龄委委员包括中宣部、外交部、发改委、教育部、科技部、工信部、公安部、司法部等部门的领导同志。

通知规定，全国老龄工作委员会办公室设在卫生健康委，承担委员会日常工作，办公室主任由卫生健康委主任马晓伟兼任，办公室常务副主任由卫生健康委党组成员、中国老龄协会会长王建军兼任。

按照国务院机构改革方案，新组建的国家卫生健康委员会的职能包括积极应对人口老龄化，加快老龄事业和产业发展，为人民群众提供全方位全周期健康服务。机构改革后，全国老龄工作委员会，日常工作由国家卫生健康委员会承担。民政部代管的中国老龄协会也改由国家卫生健康委员会代管。

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