地铁过站不开门致乘客迟到 北京地铁：可领致乘客信

今天早高峰时段，有乘客反映，京港地铁14号线经过大望路站时过站未开门，直接将乘客载到下一站九龙山站才开门。对此，京港地铁客服回复称，目前具体原因还在调查中，乘客可在今日14号线运营时间结束前，前往大望路站领取致乘客信。

据北《京青年报》报道，市民刘先生告诉记者，今早自己乘坐北京地铁14号线上班，要在大望路站下车到公司。8点49分，列车经过大望路站，停车后却没有开车门，车上也没有任何广播信息，在大望路站停车两三分钟后，列车就直接开往了下一站九龙山地铁站。

刘先生表示，当时正值早高峰，很多原本在大望路下车的乘客都直接被载到九龙山站。下车后，刘先生询问站台工作人员，对方表示不清楚原因，要进行调查。无奈，很多乘客只得从反方向乘车返回大望路站。刘先生告诉记者，因为人数很多，他等了两趟车才上去，最终迟到十几分钟，“我们公司是按分钟扣钱的”，刘先生说。

另一位市民张先生也是要在大望路站下车，因为列车未开门导致他迟到十几分钟。事后，刘先生又致电京港地铁客服，客服表示原因正在调查中。“因为交通原因迟到的，公司需要凭证才能不算迟到，现在地铁方面也没有说法”，张先生说。

对此，北青报记者以乘客身份致电京港地铁客服，工作人员表示目前列车在大望路站未开门的原因尚在调查中，因列车未开门产生影响的旅客可以在今天地铁14号线结束运营前，前往大望路站领取致乘客信。

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