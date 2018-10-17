中国经济增速明年料放缓至6%左右 中美较量时间不会短

随着中美贸易摩擦的负面影响逐渐显现，中国国家统计局前局长、知名经济学家邱晓华预计，中国国内经济明年将面对更加困难的环境，整体经济增速有很大机会放缓，估计上半年增速可能下滑至6%以下；而下半年随着各项释放内需潜力的政策措施发力，经济有望逐步企稳，全年增速可能在6%左右。

邱晓华接受路透访问时指出，中美贸易磨擦仍未化解，中美两国较量的时间不会短，可以预期美国出于延缓中国超越美国的时间和延缓自身实力下降的时间的双重目的，势必在贸易之外，挑起更广范围的纠纷与摩擦，中国将遭遇前所未有的来自美国为代表的守成大国的竞争压力。

邱晓华称，展望2019年，这是一个挑战更大、困难更多的一年。外部变局持续延伸，内部转型持续推进，变局与转型重叠，各种矛盾将进一步积聚和释放，中国经济走在新的十字路口，面临新的抉择。

他认为，今年中国经济总体上维持了相对平稳的发展形势，预计全年经济主要目标基本可以完成和接近完成预期要求，经济增长保持在6%以上。但明年经济运行放缓的趋势逐步增强，企业经营困难压力、社会失业压力、外部挑战压力均会加大，政策尤其需要处理好防风险与稳增长的关系。

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