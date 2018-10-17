今年前8月大陆批准台资投资项目同比增近三成

中国国务院台办发言人马晓光今日在北京表示，今年1至8月大陆共批准台资投资项目3265个，同比增长29.6%。大陆将持续释放改革开放的红利，进一步扩大对外开放，不断优化营商环境，为台商台企在大陆发展创造更多机遇、开拓更广阔的空间。

据中新社报道，在国台办例行新闻发布会上，马晓光重申，我们支持台企在大陆持续发展的态度是一贯的，也是明确的。据了解，目前台企在大陆生产经营总体情况良好。广大台商看好大陆经济持续发展的机遇、巨大市场容量与潜力。一批技术含量高、投资规模大的台资新项目正在开工建设，很多现有的台企纷纷增资扩产。

被问及台企在参与“一带一路”建设方面取得的成果时，马晓光说，“一带一路”建设五年来取得重大进展，大陆同“一带一路”沿线国家的货物贸易额已累计超过5万亿美元、直接投资额累计超过600亿美元、中欧货运班列累计超过1万列。广大台湾业者也在“一带一路”建设中直接受益。

他举例，一些台企生产的产品利用中欧班列运往欧洲，为相关业者拓展了更大市场，并开辟了稳定高效的物流新渠道。一些台企与大陆企业合作，通过提供电机设备和配套服务，在“一带一路”沿线多个国家共同参与燃煤电厂、联合循环电站等基础设施项目建设。还有一些台资银行与大陆银行开展合作，提供项目融资，为台资银行带来更多业务。

他表示，大陆方面将继续鼓励和支持台企与大陆企业合作参与“一带一路”项目建设，不断扩大两岸经贸交流合作的范围和领域。

首届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举办。马晓光说，这是改革开放40周年之际我们主动向世界开放市场的重大举措，相关筹备工作正在进行中。40年间，广大台湾同胞积极投身改革开放大潮，积极参加大陆经济发展与各项建设事业，在实现自身发展壮大的同时，也为大陆经济社会发展做出重要贡献，真诚欢迎广大台商台企参加进博会。目前已有72家台商台企报名参展，分布于电子、智能、医疗、食品、服务等五个展区，展区面积共2253平米。

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