中国商务部：首9个月对外直接投资同比增加5.1% 达820.2亿美元

今年首9个月，中国境内投资者对外直接投资达到820.2亿美元（1127.6亿新元），共对全球155个国家和地区的4597家境外企业进行了非金融类直接投资，同比增长5.1%。

新浪财经报道，中国境内投资者同时段内对外承包工程新签合同额1545.1亿美元，完成营业额1089.9亿美元，同比增长6.4%。对外劳务合作派出各类劳务人员35.5万人，9月末在外各类劳务人员99.6万人，较去年同期增加3.5万人。

中国商务部表示，首9个月对外投资合作保持平稳健康发展，对“一带一路”沿线国家新增投资 107.8亿美元，同比增长12.3%；跨境并购稳步发展，共实施完成跨境并购项目265起，涉及17个行业大类，交易总额达433亿美元。

此外，中国对外投资主要流向租赁和商业服务业、制造业、采矿业、批发与零售业，对外投资结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。截至9月，中国企业在46个国家在建初具规模的境外经贸合作区113家，累计投资366.3亿美元，境外经贸合作区建设成效显著。

中国企业对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目517个，合计1315.3亿美元，承包工程新签大项目多，带动出口作用明显。

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