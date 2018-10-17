截至8月香港在京累计投资超782亿美元

截至2018年8月底，香港在北京累计实际投资782.7亿美元（1075.3亿新元），占北京全部实际利用外资总额的52.3%，位列来京投资国家和地区第一。

据中新社引述北京市政府副秘书长韩耕的话，今年1至8月，香港在北京新设企业501个，同比增长56.1%；实际利用外资75.2亿美元，位列来京投资国别(地区)第一。截至2018年8月底，香港在北京累计设立外商投资企业15626个，占在京设立外商投资企业总数的36.2%；累计实际投资782.7亿美元，占北京全部实际利用外资52.3%，位列来京投资国别(地区)第一。投资领域主要集中在房地产业，租赁和商务服务业，金融业及信息传输等领域。

谈到北京在香港的投资，韩耕介绍，今年1至8月，北京在香港直接投资118家，投资额达17.52亿美元，占北京市全部境外直接投资额的43.07%，投资领域主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业，计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至2018年8月底，北京在香港累计直接投资额293.30亿美元，占北京市全部境外直接投资的45.44%，投资领域主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，房地产业。

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