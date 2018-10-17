重庆警方破获特大跨省诈骗案 中国逾2万人被骗

重庆市公安局巴南区分局破获一起特大跨省诈骗案，该团伙冒充通讯运营商业务员，以上门推销充话费为手段，进行小金额广覆盖当面诈骗，作案地点分布全国五省，涉案金额1100万元（人民币，下同，218.3万新元），被骗人数两万余人。

据新华社报道，报警人赵先生告诉民警，被骗当天两名自称是中国移动业务员的男子进入他办公室，对方称中国移动现推出优惠话费充值活动。赵先生选择了充1000元话费送1500元的活动。交完钱后，男子在赵先生手机上下载了一款网络电话软件，称以后打电话都需通过该软件呼叫。软件下载后，赵先生在里面查询到了自己充值后的金额。但第二天赵先生发现，每次拨打该网络电话都要反复多次拨打才能成功，随即他拨打中国移动客服电话未查到自己充值的话费，才意识到被骗。

接警后警方立即组织警力进行调查。通过侦查，民警基本摸清该犯罪团伙作案轨迹。他们一般在重庆、贵州、四川等地，选择城市周边较开放企业、厂矿、写字楼等进行诈骗，在湖南和广东有专门培训地点。摸清该团伙活动地点后，警方随即在重庆、成都、贵阳、长沙和广州五地同时收网，共刑拘犯罪嫌疑人49人。

警方调查查明，该犯罪团伙充话费主要通过网络平台实现，软件上查询到的话费，可在软件后台随意更改，这笔钱并未充值到通讯运营商。该团伙有完善的培训机制，每天都有一次小培训，定期去广州、长沙进行封闭式培训，培训内容包括通讯业务流程、诈骗“话术”，以及应对报警和质疑时的应变等。

目前，被抓获的犯罪嫌疑人已被依法逮捕26人，取保候审23人，该案还在进一步办理中。

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