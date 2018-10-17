上海设立中国首个地方商标海外维权保护办公室

上海商标海外维权保护办公室今日在上海商标审查协作中心挂牌成立。这是中国首个地方商标海外维权保护机构。

据中新社报道，上海商标海外维权办公室运行后，将加强对企业的商标国际注册指导、建立商标海外维权信息平台、开展商标海外维权培训、提供商标海外维权法律服务、发挥社会力量海外维权作用，促进企业增强商标海外注册意识，提高商标海外维权保护能力。此外，该办公室还将建设商标海外维权的智库，邀请有关专家提供专业指导意见和决策咨询。

上海市工商局商标监督管理处副处长顾惠蓉对记者说，中国品牌在海外遭遇侵权后一直面临维权难的问题，维权成本很高，维权路径也很难找。办公室设立后将为上海乃至全国的企业提供海外商标维权服务。该办公室还承担着为国家相关部门收集中国企业在海外遭遇侵权的情况，以便中国政府与他国进行合作交流、双边谈判时，能够通过协商解决知识产权问题。

东方国际（集团）有限公司副总裁季胜君表示，作为中国最大的纺织服装出口企业，旗下的民族品牌“三枪”“海螺”等在不断扩大国内市场基础上，开始走向国外市场。在“走出去”的过程中，也遇到了不少品牌和商标的知识产权海外维权问题。该办公室的设立将有助于提升中国品牌和商标知识产权的海外维权能力，具有里程碑意义。

上海市工商局局长陈学军说，随着上海商标品牌国际化步伐不断加快，企业对于加强商标国际注册和商标海外维权的需求日益增长。在国际知识产权局商标局的支持下，上海成立商标海外维权保护办公室，这将促进上海不断提升商标品牌国际化发展水平，保护商标权利人的海外合法权利。



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