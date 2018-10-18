美支持台湾申请加入国际刑警组织

台湾申请以观察员身份出席11月中举行的“国际刑警组织”（INTERPOL）大会，美国国务院官员16日重申，美国支持台湾有意义参与INTERPOL等国际组织；外交部长吴钊燮昨天（17日）表示，台方会积极争取理念相近国家支持台湾的诉求，且“今年的机会比去年来得大”。

据台湾《联合报》报道，美国国务院一名发言人16日以背景说明方式、透过电子邮件回覆媒体指出，美国支持台湾在不要求以主权国家为参与资格的国际组织中成为会员，在须以主权国家才能成为会员的国际组织中，美国支持台湾有意义的参与，这包括国际民航组织、国际刑警组织、世界卫生组织等超过60个国际组织。

台湾内政部长徐国勇昨天在立法院内政委员会答覆立委相关询问时表示，对台湾申请加入国际刑警组织，目前还没收到回覆，他强调台方非常努力，美国国务院也回函支持台湾加入，是很大助力，希望中国大陆不要阻挠，这对于国际跨境犯罪的侦查没有任何益处。

在立法院外交及国防委员会上，台湾外交部国际组织司长陈龙锦答覆立委询问时表示，刑事局是申请以中华台北名义参与国际刑警组织大会。吴钊燮回应立委质询时则说，相信美国会帮台湾发言，也有很多理念相近的国家向台湾表达，台湾参与大会一事，“今年的机会比去年来得好”。

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