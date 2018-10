港式英文加油“add oil”列入牛津词典

台湾东吴大学英文系副教授曾泰元近日发现,牛津英语词典近日加入一批新词,其中包括来自直译中文“加油”的港式英文“add oil”。

据大公文汇全媒体报道,曾泰元指出,据牛津英语词典解释,“add oil”是港式英文(Hong Kong English),有鼓励、支持的意思,相当于英文的“go on”或“go for it”,而“add oil”被列入“add”的片语(phrases)。

词典列举“add oil”的书面证据(quotation),最近一条引用2016年6月7日《中国日报》香港版中“If we really are serious about being Asia's World City, we still have a lot of work to do. So add oil, everyone!《如果我们是真的要成为亚洲的世界级城市,那么我们还有很多的工作要做。所以各位,加油!》”。

曾泰元表示,这些年他都一直密切关注英文收录的中国元素。2008年北京奥运时,英文媒体上jiayou(加油,普通话音译)用得很多,他一直都认为会被加进牛津词典,“不过有点意外的是,“加油”并不是以音译的jiayou进入OED,而是直译的“add oil”。

