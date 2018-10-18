港式英文加油“add oil”列入牛津词典

台湾东吴大学英文系副教授曾泰元近日发现，牛津英语词典近日加入一批新词，其中包括来自直译中文“加油”的港式英文“add oil”。

据大公文汇全媒体报道，曾泰元指出，据牛津英语词典解释，“add oil”是港式英文（Hong Kong English），有鼓励、支持的意思，相当于英文的“go on”或“go for it”，而“add oil”被列入“add”的片语（phrases）。

词典列举“add oil”的书面证据（quotation），最近一条引用2016年6月7日《中国日报》香港版中“If we really are serious about being Asia's World City， we still have a lot of work to do． So add oil， everyone！《如果我们是真的要成为亚洲的世界级城市，那么我们还有很多的工作要做。所以各位，加油！》”。

曾泰元表示，这些年他都一直密切关注英文收录的中国元素。2008年北京奥运时，英文媒体上jiayou（加油，普通话音译）用得很多，他一直都认为会被加进牛津词典，“不过有点意外的是，“加油”并不是以音译的jiayou进入OED，而是直译的“add oil”。

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