美国将退出国际邮政条约 进一步挤压中国

美国总统特朗普计划将美国撤出一个有192国参与的国际条约，该条约规定，从中国发给美国消费者的小型包裹可享受折扣邮费。彭博社报道称，特朗普此举将让他与中国之间的经济对抗进一步升级。

美国官员表示，政府在9月曾试图修改该条约，但被其他国家拒绝，因此决定退出。白宫发言人桑德斯在一份声明中说，美国国务院将通知总部位于瑞士的万国邮政联盟。

根据万国邮政联盟的架构，一国退出需要一年时间，在此期间邮资费率可以重新协商。上述匿名官员对记者说，邮政费率至少六个月不会变，且美国愿意留在联盟内。

桑德斯说，总统希望尽快采用“自定费率”，且不迟于2020年1月1日。她说，“如果谈判成功，政府准备撤销退出通知并留在万国邮联。”

美国制造商对此举表示赞赏。“美国政府着眼于取消中国在美国邮政享受的不利于美国制造业的补贴，特朗普总统劳苦功高，”美国全国制造商协会主席Jay Timmons在一份声明中说。“这项过时的安排导致大量假冒伪劣商品和危险药物从中国涌入美国。”

该组织表示，美国邮政2017年折扣补贴中国托运人的代价是1.7亿美元。这份协议设定了各国邮政收寄其他国家邮件和小包裹的费用。穷国和发展中国家享受低于富裕国家的费率，中国从中受益。

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