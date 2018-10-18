央视首次曝光新疆职业技能教育培训中心内部画面

新疆“再教育营”受国际社会关注，继官媒新华社发布新疆自治区主席的访问后，中央电视台《焦点访谈》节目16日也发布专题报道，首度曝光新疆和田市的职业技能教育培训中心内部画面，介绍学员的生活情况及各种职业培训内容，并采访了数名学员，“学员”感谢党和政府，更有“学员”认错称，“通过这个学习以后，我深刻的认识到自己的错误”。

影片中的学员们统一穿上制服，节目介绍，在职业技能教育培训中心，学员学习的主要内容是国家通用语言文字、法律知识和职业技能。法律知识中包括刑法、国家安全法、反恐法、新疆自治区去极端化条例，还有民法、婚姻法、义务教育法等。职业技能则包括服装加工、建筑装修、美容美发、食品加工等。

节目还采访了数名学员。学员阿卜力克木·阿卜杜热伊木在访问中说：“通过这个学习以后，我深刻的认识到自己的错误，回去以后，将继续努力学习，做一个好公民，影响周围的人们。”

学员吐热尼沙·阿布都艾则孜说：“我如果不来这里的话后果我不敢想象，可能我就会跟随那些宗教极端分子走上犯罪道路，党和政府及时发现了我，救了我，给我一个改过自新的机会，我非常感谢，我会用自己的实际行来证明感恩之心。”

节目中提到，为了让学员们既学习又实践还增收，中心和企业合作，引进生产线，让学员一边学习，一边实践，一边获得劳动报酬。学员排黑尔丁·艾力说：“我每个月拿一千多元的工资，这1300元给我们家人帮助脱贫，我每个月的工资都寄给家人，他们很开心，特别开心。”

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