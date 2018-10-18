直球对决 吴敦义光复节中正纪念堂向蒋公铜像献花

10月25日是台湾光复节，国民党中央党部将与各县市长党部同步举办“庆祝抗战胜利与台湾光复73周年”活动。党主席吴敦义将率中央党部和台北市党部，前往中正纪念堂向蒋中正铜像献花致意，肯定蒋中正带领中华民国赢得抗战胜利并光复台湾的历史贡献。这应是自蒋经国后，国民党主席首次在重要庆典前往中正纪念堂向蒋中正铜像致意。

据台湾《联合报》报道，10月25日上午10时25分，活动将在全台同步展开，除了台北中正纪念堂，各县市党部也将各自挑选一处有蒋中正铜像的场所，同步向铜像献花致意并举办庆祝活动。

国民党人士指出，过去国民党主席只有在蒋中正逝世周年时，会前往慈湖谒陵，庆祝重大节庆与党庆时，大都是前往国父纪念馆向总理孙中山铜像献花致意，到中正纪念堂向“总裁”蒋中正铜像献花致意，特别是在庆祝台湾光复节前往的，印象中恐无先例。

党内指出，过去受到绿营对二二八事件的批判，蒋中正似乎也成了国民党内不能说的黑名单，鲜少有人出面为蒋中正大声辩护，特别是党的最高领导阶层，今年光复节前往中正纪念堂，就是要翻转此一现象，用行动肯定蒋中正对台湾有功的正面贡献。

由于场地限制，吴敦义10月25日将率少数党内高层，直接进到中正纪念堂蒋公铜像区，向蒋公献花致意，献花后，吴敦义将发表谈话，说明是蒋中正带领中华民国的军队赢得抗战胜利，光复台湾，也因如此，台湾也才能有至今的经济及民主发展成就。

报道指，促转条例立法成立促转会后，为了推动转型正义，蔡英文政府针对二二八事件除要“追凶”，中正纪念堂的转型工程持续进行中，蒋公铜像未来能否保留或移除，是一大焦点，另外，各县市、学校的蒋公铜像，都将面临是否移除的决定，吴敦义和国民党在光复节全国同步向蒋公铜像致意，某种程度也在呼唤蓝营支持者全部归队，要在年底选战与蔡政府“直球对决”。

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