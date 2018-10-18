看民进党、喜乐岛周六“反并吞” 孙文学校︰内斗剧烈

台湾深绿团体“喜乐岛联盟”与民进党本周六将分别在台北市、高雄市举办“反并吞正名公投”与“反并吞、护台湾”活动，深蓝团体“孙文学校”今日（18日）召开记者会解读绿营目前陷入“新独”与“老独”的剧烈内斗，并讽刺发明“台独2.0”的民进党为了救选情，把“台独1.0”的“喜乐岛联盟”视为“卫生纸”，“用完就丢”。

据台湾《自由时报》报道，孙文学校决策委员、前立委邱毅表示，民进党先以党纪处分禁止党内公职人员参加“喜乐岛联盟”活动，后又决定在高雄市举办游行活动，这代表绿营内斗已经非常剧烈、暗潮汹涌，以蔡英文为头领的“新独”，表面以“维持现状”做为伪装，以渐近式台独取代暴走的台独，与过去这些“老独”不一样。

邱毅还预测，这次九合一选举民进党只有“小败”与“大败”两种结果，也就是如前总统陈水扁所说的，“小败”就是执政地盘掉5个，“大败”是掉8个，蔡英文清楚知道无论小败或大败，党主席的位子都必须交出来，失去争取连任的制高点，可能连任梦碎，因此现在头疼不已，民进党败相已经非常明显，为了稀释“喜乐岛联盟”活动的正当性，才会决定同一天在高雄市也举办活动，表面上是呼应，实则以孤立的方式，解除这个炸弹引信。

孙文学校总校长张亚中则批评，民进党过去把台独看成是神主牌，把“喜乐岛联盟”这些坚定的台独者看成是铁卫军、先锋队，如今却视之为“卫生纸”，为了救选情，用完就丢，深怕台独公投游行会坏了民进党的选情，因此“喜乐岛联盟”真是可怜，被民进党卖了。

他还说，民进党为了选举，发明“台独2.0”的说法，认为台湾早已独立了，不需要再公投制宪，但如果台湾已经独立，为何台湾无法加入联合国？为何邦交国愈来愈少？为何不想再挑战美国的“一个中国”政策？为何正名制宪的“收尾”也不敢？

台湾文化大学政治学系教授林忠山则表示，无论“喜乐岛联盟”或民进党的活动，全部都是诈骗，所谓“反并吞”究竟是反谁并吞？两岸统一迟早的，不如就说要反统一，建立台湾共和国﹔而民进党不敢明说“反台独”，才会名称写成“护台湾”，而且摆明是要与“喜乐岛联盟”切割，但又称说与“喜乐岛联盟”活动南北呼应，根本就是既要台独选票，却又不敢与台独站在一起。

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