刘鹤召开会议：减轻税费负担支持中小微企业发展

据中国政府网消息，中国国务院促进中小企业发展工作领导小组第二次会议昨天（17日）在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院促进中小企业发展工作领导小组组长刘鹤主持会议并讲话。

会议分别听取了工业和信息化部关于领导小组第一次会议重点任务落实总体情况，人民银行、银保监会、证监会关于解决中小企业融资难融资贵问题的工作进展及相关建议，全国工商联关于组织开展缓解中小企业融资难融资贵政策措施落实情况第三方评估，财政部关于国家中小企业发展基金运行情况和中小企业发展财税支持政策落实情况的汇报，领导小组其他成员单位负责人作了发言。北京东方百泰生物科技公司总经理白义、北京臻迪科技公司总经理郑卫锋、安集微电子科技（上海）公司董事长王淑敏、广州博创智能装备公司董事长朱康建、四川同人精工科技总经理杨琳应邀参加会议并发言。

会议强调，必须坚持基本经济制度，充分发挥中小微企业和民营经济在中国经济社会发展中的重要作用。必须高度重视中小微企业当前面临的突出困难，采取精准有效措施大力支持中小微企业发展。必须按照责任分工和时间表，继续抓好领导小组第一次会议重点任务落实。必须进一步深化研究在减轻税费负担、解决融资难题、完善环保治理、提高科技创新能力、加强国际合作等方面支持中小微企业发展的政策措施，推动中小微企业高质量发展。

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