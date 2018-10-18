港传媒高层称不知有否收中联办指示要求删言论

中共中宣部部長黄坤明前日在北京接见香港传媒高层访京团，身兼团长的星岛集团行政总裁萧世和在会面后，引述黄坤明在会上曾提及“希望香港媒体不要成为干扰内地的政治基地”。其后有传媒引述消息指，中联办曾致电传媒高层，“提醒”他们与中宣部部长的讨论内容，只“内部讨论”，不能公开。

据网媒香港01报道，萧世和今日回应事件，指“不知道”有否收到中联办指示或要求，修改及删除所引述的言论，又指当日并没有错误引述黄坤明的说法，目前或可能有其他行动，故不便再补充。被问到是否采取法律行动，他没有回应。

香港传媒高层访京团今早与港澳办主任张晓明会面。对此，萧世和引述张晓明的话说，虽然香港最近发生了一些有人违法的事件，但不等于香港自由有倒退，因为这些活动都是有人违法，他支持政府处理马凯事件及取缔民族党，认为当局是依法执行。

另外，张晓明也提到《基本法》23条立法的问题，称香港有责任维护国家主权，认同特首林郑月娥在23条上的表态，并多番重申已故领导人邓小平曾说过，要防止香港成为反共反华基地，故有中央领导人善意提醒香港，并没有大不了，而萧世和个人则认为这番话并非针对香港传媒。

萧世和又引述张晓明指，香港仍未落实《基本法》第23条立法，故《基本法》未算全面落实，而香港有宪制责任立法；至于港独问题，张认为香港要做好国家安全、维护国家主权的工作。



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