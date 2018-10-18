朱镕基会见清华经管学院顾问委员会委员

据“ 清华大学经济管理学院”微信公众号18日消息，2018年10月12日下午，清华大学经济管理学院首任院长、学院顾问委员会名誉主席、国务院原总理朱镕基及夫人劳安，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰，国务院原副总理刘延东，国务院原副总理马凯，第十二届全国政协副主席陈元在钓鱼台国宾馆会见了参加清华大学经济管理学院顾问委员会2018年会议的顾问委员。

参加会见的有清华经管学院顾问委员会主席、布雷耶资本（Breyer Capital）创始人兼首席执行官吉姆·布雷耶（Jim Breyer），保尔森基金会主席、美国财政部原部长、高盛集团原董事长兼首席执行官亨利·保尔森（Henry M. Paulson, Jr.），巴理克黄金公司董事长、美国华盛顿布鲁金斯研究院董事会主席约翰·桑顿（John L. Thornton），凯雷投资集团联合创始人、联席执行董事长大卫·鲁宾斯坦（David M. Rubenstein），通用汽车公司董事长兼首席执行官玛丽·博拉（Mary T. Barra），苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook），沃尔玛公司总裁兼首席执行官董明伦（Doug McMillon），IBM公司董事长、总裁兼首席执行官罗睿兰（Ginni Rometty）等24位顾问委员会海外委员，以及中方委员楼继伟、刘士余、刘明康、邱勇、王大中、顾秉林、赵纯均、钱颖一、马化腾。教育部部长陈宝生、清华大学党委书记陈旭，清华大学原常务副校长、清华经管学院第三任院长（2005-2006）何建坤，清华大学副校长杨斌，清华经管学院院长白重恩，清华经管学院党委书记高建等一同参加了会见。

朱镕基与参会委员一一握手并交谈。朱镕基在会见时说：“欢迎各位参加清华大学经济管理学院顾问委员会。18年前，我们就成立了经管学院顾问委员会，成立顾问委员会目的就是要加强清华经管学院和国内外知名企业和高等院校的联系，帮助我们办好经管学院。我看到清华经管学院的顾问委员会今天发展到这个规模，我感到十分高兴，感谢你们对学院的关心、帮助和支持。你们给经管学院的师生带来了成功的企业的管理经验，带来了世界上优秀管理学院的教学内容。每年都带来了大量的办好经管学院的建议。你们为清华大学做出了很大的贡献，我对此表示衷心的感谢。今年以来，经管学院在很多方面都取得了出色的成绩。尤其是今年，顺利的完成了学院行政领导班子的换届，加入了年轻的血液。我感谢钱颖一同志为经管学院的建设做出的重大的贡献。他做了12年的出色的工作，今后也要作为顾问委员会的副主席，继续为经管学院贡献力量。白重恩是学院的新任的院长，希望各位委员一如既往的支持他的工作，把经管学院越办越好。希望你们今后一如既往的支持清华经管学院的建设。”

会见后，全体参会人员合影留念。中国国家副主席王岐山，中央政治局委员、国务院副总理孙春兰等参加合影。

当天会见前，王岐山在中南海会见了清华经管学院顾问委员会海外委员和中方企业家委员。

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