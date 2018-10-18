台民调：逾六成民众 反对处罚申领大陆居住证者

近期大陆因公布港澳台居民居住证政策，引发执政党研拟一连串反制措施。陆委会早前更称依内部民调显示，有七成五以上的台湾民众赞成限缩被选举权。但据台湾竞争力论坛18日最新民调显示，58.1%的民众支持申办台湾居民居住证；63.3%反对处罚申领居住证者。论坛执行长谢明辉称，这种“打自己人出气”的作法，根本与民心相背，不是负责任政府该有的表现。

据中时电子报消息，该论坛18日公布“2018下半年度国族认同调查结果记者会”，在支不支持台湾人申领居住证意见上，15.2%非常支持、42.9%还算支持、12.9%不太支持、5.7%非常不支持、23.4%无意见或拒答。

不支持申领居住证者原因中（可复选），有29.3%认为是统战阴谋、14%认为影响国安；11.5%认为应采国与国方式为之，9.8%认为只能选一边，6.8%认为对申请者不利，3.4%其它，28.5%无意见或拒答。

在“是否赞成处罚申领居住证者”，7.6%非常赞成、11.9%还算赞成、37.2%不太赞成、26.1%非常不赞成，17.2%无意见或拒答。

对此，新加坡李光耀公共政策学院访问教授李允杰指出，逾六成民众不赞成政府订定处罚规则，这个主流民意，应给陆委会及两岸政策制定者一个“明确的讯号”，对台商台生，只是求一个方便，决策者实在没有必要搞得风声鹤唳，如临大敌。

谢明辉指出，居住证是多少人奔走二、三十年，为台商台生争取的福利，大陆已经考虑很久，以前大陆本身户籍分为城市和农村，初期连两者都要分开，因为城市无法负担农村居民的福利。不过大陆国力逐渐发展之后，到去年才开放农村居民到城市居住，连带把港澳台居民纳入，台湾政府不应该对这些申领民众进行惩处。

该民调由艾普罗民意调查公司执行，采电脑辅助电话调查访问，台湾22县市年满20岁以上的成年人，调查时间为本月11、12日，以分层随机抽样抽取电话号码，有效样本1085份，在95%信心水准下，抽样误差约为正负3.0%。



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