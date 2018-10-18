台积电第四季营收可望创历史新高

台湾晶圆代工龙头台积电今日召开法人说明会，预估第四季营收将达93.5至94.5亿美元之间，较第三季成长10.6%至11.8%，可望创下季度营收历史新高。

据联合新闻网报道，法人预估，台积电第四季获利可望超过1,000亿元（新台币，下同，约45亿新元），全年每股净利有机会上看13.5至14.0元。

依台积电的预估，全年营收将介于341.5至342.5亿美元之间，中间值较去年成长约6.45%，略低于先前法说会中预估的年成长7%至9%，但全年新台币营收将首度突破1兆元大关、来到1.03兆元规模。



早报订户新闻，更多精彩等着您！