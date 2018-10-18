深圳破获特大虚开增值税发票案 涉案金额近百亿元

深圳市税务局联合深圳市公安局等部门，成功破获一特大虚开增值税发票案，共捣毁团伙14个，端掉窝点32个，抓获犯罪嫌疑人50名，初步统计各类涉案企业上千户，涉案金额近百亿元（人民币，下同，约20亿新元）。

据新华社报道，2018年5月，深圳市福田区税务局在日常风险管理中发现，一家名为深圳市HT管理有限公司的企业，自一年前停止经营业务、不再进行开票缴税后，突然在4月变更法人，并在两个月内开具了数亿元各类货物的增值税发票，具有虚开增值税发票的重大嫌疑。

随后，深圳市税务局稽查局与深圳市公安局经侦局组建专案组，对该公司展开侦查。经查，办理该公司发票领购的一个手机号码竟有高达852条邮寄发票记录，涉及企业共408家，而收件地址均指向深圳市宝安区某大厦。

专案组发现该地址注册的公司为深圳市ST管理有限公司，主要从事工商注册、税务代理，以陈某、郑某和陈某某为幕后操控者。

该公司以每户5000元的价格购买“空壳公司”，包括营业执照、法定代表人身份证、公章、私章、公司银行卡和银行U盾等资料，然后利用法定代表人身份证再继续注册多家同法人的“空壳公司”，购买增值税专用发票后再以每户11000元的价格转手销售给下游的虚开团伙。黑中介团伙不断倒腾大量的“空壳公司”虚开增值税发票，在短短半年内获利就超400万元。

专案组以陈某团伙为源头不断深挖，最终发现了一个横跨广东深圳、辽宁、上海、江苏、浙江、河北等6个省市的巨大网络，涉及黑中介、暴力虚开、集中洗票、对外职业虚开等多个环节，共14个团伙。

据专案组分析，这些犯罪团伙通过跨地区层层洗票，特意拉长虚开链条，以躲避税务机关的监控。在该专案中，共涉及暴力虚开的团伙为12个。

“这些团伙彼此独立，但又沟通紧密。其中12个虚开团伙在获得空白发票后，以1.6%的手续费为洗票虚开团伙提供大量源头虚开增值税专用发票，以便其层层洗票后继续对外虚开，获取巨额非法利润。”深圳市税务局稽查局检查人员王雨辰介绍。

9月5日，深圳市税务局联合深圳市公安局、人民银行深圳市中心支行以深圳为主战场，同时在上海、沈阳等地发起行动，对该犯罪网络开展代号为“鹰击1号”收网行动，一举破获全案。



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