习近平等现任中共高层以及江泽民胡锦涛等元老看望或哀悼逝世的司马义·艾买提

据新华社报道，中国共产党的优秀党员，忠诚的共产主义战士，党和国家民族工作的杰出领导人，维吾尔族人民的优秀儿子，中国人民政治协商会议第七届全国委员会副主席，原国务委员，第十届全国人民代表大会常务委员会副委员长司马义·艾买提遗体送别18日在北京八宝山革命公墓举行。

司马义·艾买提因病于2018年10月16日11时58分在北京逝世，享年84岁。

司马义·艾买提病重期间和逝世后，习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山、江泽民、胡锦涛等，前往医院看望或通过各种形式对司马义·艾买提逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。

18日上午，八宝山革命公墓礼堂庄严肃穆，哀乐低回。正厅上方悬挂着黑底白字的横幅“沉痛悼念司马义·艾买提同志”，横幅下方是司马义·艾买提的遗像。司马义·艾买提的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖着鲜红的中国共产党党旗。

上午9时30分许，习近平、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山、胡锦涛等，在哀乐声中缓步来到司马义·艾买提的遗体前肃立默哀，向司马义·艾买提的遗体三鞠躬，并与司马义·艾买提亲属一一握手，表示慰问。

党和国家有关领导前往送别或以各种方式表示哀悼。中央和国家机关有关部门负责人士，司马义·艾买提生前友好和家乡代表也前往送别。

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