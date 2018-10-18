台内政部为减少地方议会黑箱 拟修法“开大会须全程直播”

有鉴于台湾地方政府议会时常黑箱作业，台内政部今日部务会报通过“地方立法机关组织准则”第25条、第37条修正草案，明定地方议会、代表会除秘密会议外，应于会议前将会议资讯公开于网站，各县市议会大会应透过网络或电视全程直播。

据《自由时报》消息，内政部表示，地方议会大会及委员会应全程录影；代表会应全程录音，并应于会议后一定期限内将会议纪录、议事录与影（录）音档公开于网站，让地方议会与代表会的运作更加透明，修正条文并定自2020年1月1日施行。

内政部指出，此次修正是因为社会各界对于地方议会与代表会，落实议事公开的期待越来越高，加上立法院近年逐步推动议事直播、随选视讯等国会透明工作，为让地方民众能够借由议事资讯公开，了解地方立法机关的运作情况、地方民代问政表现，特修正相关准则。

内政部提及，经会商地方议会与代表会意见，在兼顾议事公开精神与可行性下，研拟修正条文，且为了让地方议会与代表会有时间编列预算准备因应，订于2020年元旦开始施行。

内政部指出，“地方立法机关组织准则”第25条、第37条修正草案，将依法制作业程序报请行政院核定后发布施行。

内政部说明，未来准则修正通过后，可促进公民参与，并落实住民自治精神，民众也能知道地方议员或代表的出席情况与问政表现。



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