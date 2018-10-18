滴滴宣布小范围测试“短信报警”功能

滴滴出行今日对外宣布，平台上将增加并试行包括“短信报警”、司乘端“黑名单”、未成年人乘车提醒及“实时位置保护”等四项安全保护功能和措施。

据《新京报》报道，其中，“一键报警”功能持续升级，乘客使用该功能时，紧急联系人在收到短信提醒的基础上，还将同步收到语音电话的提醒。此外，滴滴还将在平台中小范围测试“短信报警”功能，目前在开通12110短信报警的烟台与江门，乘客可快速发送位置、行程信息至当地短信报警平台。

据了解，“黑名单”功能在乘客端APP和司机端APP同步试运行。乘客和司机可在取消订单、投诉页面选择将对方加入黑名单，“屏蔽”后的12个月内平台不再为双方匹配订单。试运行期间，加入黑名单操作暂时不可取消。

继此前滴滴在乘客端APP上线“未成年人乘坐滴滴需由监护人陪同”(包括代叫车)的提示，滴滴再次在APP中逐步增加“请勿让未成年人独自乘车”提醒与确认环节。

乘客自身前往幼儿园、学校等未成年活动场所时，需在发单前手动选择自身是否成年。为他人代叫车时，无论任何目的地，发单人均需确认乘车人是否成年。如乘车人是未成年，则需由监护人陪同。

“实时位置保护”功能开始试运行，滴滴称此举可提升行程安全保障，让行程中以及行程后产生的司乘矛盾可以有更多判责依据。乘客可自主选择设定该功能的保护级别，或关闭此功能。

在通告中滴滴建议用户尽快将APP更新至最新版本，表示从今日起，滴滴出行APP与滴滴车主APP将在iOS和Android应用市场内逐步上架，旧版本将无法使用部分新的安全功能。

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