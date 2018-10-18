陈建仁：期盼太平洋友邦为台湾发声

台湾副总统陈建仁今日下午接见2018“第六届太平洋岛国青年领袖培训计划”学员，并期盼传承太平洋友邦领袖相互扶持的传统，在国际舞台为台湾发声。

据《自由时报》消息，陈建仁表示，今年“太平洋岛国青年领袖培训计划”有来自12国22名学员，成员非常的多元。透过这项计划，希望各位未来领袖能与其他学员建立联系，并在多元中找到共通性。

陈建仁指出，发展共通性的方法之一就是透过合作，共同面对气候变迁、永续发展、环境保护及洁净能源等当今最为迫切的挑战，并培养杰出的领袖，以因应这些挑战。

他还说，唯有未来的领袖，才能为岛国寻求更自给自足的未来，同时充分参与国际社会；以及在本土价值和现代社会的需求之间取得平衡。因此，台湾与美国智库夏威夷东西中心共同资助这项培训计划，即是透过在座各位领袖投资未来。

陈建仁提及，台湾也透过资助太平洋岛国论坛合作计划、设立奖学金，以及推动区域组织发展计划，投资学员的未来。上个月，在诺鲁举行的太平洋岛国论坛中，台湾外交部部长吴钊燮宣布台湾捐赠200万美元成立“台湾/中华民国－太平洋岛国论坛国家特別医疗基金”，以增进区域人民的健康与福祉。这是台湾积极支持太平洋伙伴的另一种方式。

陈建仁进一步说，但这并非是单向的，因为台湾的太平洋岛国伙伴也推动支持台湾参与“世界卫生大会”、“国际民航组织”及《联合国气候变化纲要公约》。

陈建仁表示，希望各位未来领袖，能传承相互扶持的传统，大家才能在国际舞台上获得应有的地位。

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