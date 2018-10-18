人民币跌破6.94元收创逾21个月新低 监管容忍度提升

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘贬破6.94元，与中间价均创逾21个月新低。交易员称，美联储持续加息预期推动美元指数大幅反弹，人民币下跌属正常反应；但值得注意的是，监管对人民币弹性回升容忍度有所提升，提振交易热情，推动成交额创近22个月新高。

据路透社报道，交易员表示，人民币临近7元关口，监管层料会择机破位，而非固守的僵化策略，避免累积超调风险。美国财政部半年度汇率报告未将中国列入汇率操纵国，基本符合预期，短期政治风险消除，维稳人民币的压力也降低，人民币弹性或回升。

“（监管）可能对位置有所放松，可以追涨买一些（美元），但不宜仓位太大，因为盘面还不时会有卖盘。”一中资行交易员称，下一步看监管容忍的位置是多少，一点点试探。

对于成交额大幅扩大，交易员指出，监管容忍度提升，加上人民币弹性扩大，吸引不少自营盘出来做交易，再加上临近年底，不少机构有做多交易拼排名的需求，推高了成交额，但仍要持续观察监管的动向和美指。

特朗普政府周三未将中国和任何其他贸易伙伴列为汇率操纵国，目前美国试图借助关税来降低与中国的巨额贸易逆差。美国财政部在半年度货币报告中表示，最近人民币贬值可能会加剧美国对华贸易逆差，但美国官员发现中国政府似乎没有采取任何行动直接干预人民币汇率。

全球汇市方面，美元兑主要货币周四上扬，之前美联储9月会议记录确认了到2019年底之前可能还要再升息几次。

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势显示，美联储在12月升息的可能性为78%，高于会议记录发布前的77%。明年可能还会有两次加息。

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