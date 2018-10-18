前三季度中国一般公共预算收入同比增长8.7%

中国财政部18日最新数据显示，今年前三季度全国一般公共预算收入145831亿元（人民币，下同），同比增长8.7%。9月全国一般公共预算收入12963亿元，同比增长2%。

据新华网报道，财政部有关负责人介绍说，前三季度，中央一般公共预算收入69582亿元，同比增长9.8%；地方一般公共预算本级收入76249亿元，同比增长7.8%。全国一般公共预算收入中的税收收入127486亿元，同比增长12.7%；非税收入18345亿元，同比下降12.8%。

9月份，中央一般公共预算收入5919亿元，同比增长0.9%；地方一般公共预算本级收入7044亿元，同比增长2.9%。全国一般公共预算收入中的税收收入10269亿元，同比增长6%；非税收入2694亿元，同比下降10.9%。

这位负责人说，前三季度财政收入实现较快增长，这主要是由于上半年增长较快带动。下半年，随着减税降费效应的逐渐释放，财政收入增速持续回落。

从支出看，前三季度全国一般公共预算支出163289亿元，为年初预算的77.8%，同比增长7.5%。9月单月，全国一般公共预算支出22616亿元，同比增长11.7%。其中，中央一般公共预算本级支出2533亿元，同比增长10.9%；地方一般公共预算支出20083亿元，同比增长11.8%。

此外，数据还显示，前三季度全国政府性基金预算收入49348亿元，同比增长28%。其中，中央政府性基金预算收入3101亿元，同比增长4.1%；地方政府性基金预算本级收入46247亿元，同比增长30%，其中土地出让收入42298亿元，同比增长32.1%。



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