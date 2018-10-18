仁恒珠海《世纪之光》大型音乐会献礼港珠澳大桥

旅美青年女高音歌唱家易茗，把过去六年父母倾注心血的港珠澳大桥建设场景化作旋律，为艺术家兼澳门影视导演陈逸峰作词的《世纪之光》谱曲，用90后的歌声表达对伶仃洋上粤港澳大湾区发展的期许。

庆祝港珠澳大桥通车在即，由莫华伦、么红、孙砾、易茗等粤港澳歌唱家联合中国国家交响乐团合唱团呈现的《世纪之光》大型交响合唱音乐会，10月17日晚在珠海日月贝大剧院上演。

新加坡仁恒置地珠海公司作为粤港澳大湾区国际生活方式的打造者，独家冠名专场音乐会，献礼建设九年完工的港珠澳大桥。

去年回国的易茗成长于大桥监理工程师家庭，8岁起随着父亲探访大桥工地，被珠海人称作“大桥的女儿”，目前兼任珠海几所大专学府的声乐讲师。

她日前在仁恒《世纪之光》媒体发布会后告诉《联合早报》，2012年父母亲被派驻到珠海监理港珠澳大桥工程，她虽同时期旅美费城和波士顿攻读声乐表演硕士和博士学位，却是每个假期都到珠海的大桥工地走走看看。

“（几年前）这里还没有引桥，我们要坐着小船到桥墩那里，然后爬上去。”大桥的工作场景、醒目的安全生产倒数牌等令她触景生情，感受到建设者们倾注心血的温暖。

去年港珠澳大桥公开征集大桥之歌时，她曾投稿，以一曲《海上金桥》献声今年的珠海春晚晚会。

几个月前，当她读到《世纪之光》的歌词时，陈逸峰十多年的艺术坚持激起了她的共鸣，那些年在工地上亲眼目睹的一个个场景，像音符般跃入她的脑海，一周后完成了谱曲。

“珠江的水，湘江的风，濠江的灯火情人的梦……”陈逸峰在媒体会上分享说，外界曾经一度质疑给香港、澳门和广东架桥是一个“白日梦”，而今这座攻克国际桥梁难题的大桥通车在即，十五年的感情积淀，他要通过大型音乐会表达对“只有改革开放才有的奇迹”的颂赞，为观众展现一幅“会说话的景”。

配合《世纪之光》独家呈现，仁恒珠海的滨海中心全新样板间正式启幕。这个位于情侣南路1号的国际社区住宅以帆船为型，采用Cornelio Cappellini的海洋世界灵感和意式风，打造国际时尚生活格调。

同时，仁恒也再度和国际酒店品牌IHG合作，继海南三亚之后，把洲际引入珠海。仁恒洲际酒店现已投入试运营，以满足珠海航展的商务客需求。

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