中国财政部：前三季度土地出让收入4.2万亿元，同比增长32%

18日，中国财政部发布《2018年前三季度财政收支情况》，前三季度土地出让收入42298亿元，同比增长32.1%。

据澎湃新闻报道，另据财政部数据显示，土地和房地产相关税收中，契税4517亿元，同比增长19.3%;土地增值税4583亿元,同比增长14.7%；房产税1967亿元，同比增长6.8%；城镇土地使用税1760亿元，同比下降1.6%；耕地占用税1026亿元，同比下降29.2%。

中国指数研究院发布的《2018年1-9月全国房地产企业拿地排行榜》显示，房企仍将一二线城市作为拿地重点，不过重点城市土地成交放缓。

具体而言，2018年1-9月，全国土地成交金额TOP10城市总计成交9823亿元，同比下降9%，增速较1-8月回落14个百分点；规划建筑面积TOP10城市成交23569万平方米，同比增长17%，增速较1-8月回落6个百分点。其中，杭州以2273亿元的成交总价位于榜单首位，同比增长29%，上海和北京分别以1305亿元和916亿元的成交总额占据榜单第二、三位。规划建筑面积方面，郑州以3323万平方米跃居榜首，武汉和西安分别以2921万平方米和2816万平方米紧随其后。

从住宅用地成交总价排行榜来看，9月份入榜地块主要也位于一二线核心城市。

不过中原地产研究中心统计数据显示，2018年大部分城市的住宅土地成交溢价率出现了明显下调的现象。

中原地产研究中心统计数据显示，截至10月15日，一线城市中，已经成交的150宗住宅土地平均溢价率只有7.64%，而在过去2年分别是16.96%和66.9%。

二线城市的住宅土地，已经成交的3175宗住宅土地溢价率也只有15.65%，相比前两年的31.66%和58.2%也出现了明显下调的现象。三四线城市的溢价率也有下调。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，全国多城市土地成交金额虽然依然处于高位，特别是一二线城市，但土地属性越来越复杂，特别是高房价城市，土地要求现售、地块有多重复杂的属性，导致房地产企业拿地意愿不强烈。最近信托等资金监管严格，导致房地产企业对地块总价较高的地块相对谨慎。加之房企拿地的资金压力逐渐增加，对非优质地块的积极性降低。

早报订户新闻，更多精彩等着您！